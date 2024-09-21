Тренер МЮ объяснил рост результативности Рашфорда: Он взял ситуацию под контроль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал результативность нападающего Маркуса Рашфорда.

"Каждый футболист знает, что если ты ведешь неправильный образ жизни, то не можешь проявлять себя в чемпионате. Ему требовалась помощь, поддержка, но в конце концов он должен сделать все сам.

Пока он взял ситуацию под контроль, изменил свое отношение к тренировкам, к матчам, он возвращается, и это очень хорошо как для него, так и для команды. Он очень хорошо начал сезон, и теперь должен продолжать развиваться", — сказал тен Хаг.