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Тренер МЮ объяснил рост результативности Рашфорда: Он взял ситуацию под контроль

Англия

Рассказал, в чем раскрылась производительность нападающего

Тренер МЮ объяснил рост результативности Рашфорда: Он взял ситуацию под контроль

Sky Sports

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал результативность нападающего Маркуса Рашфорда.

"Каждый футболист знает, что если ты ведешь неправильный образ жизни, то не можешь проявлять себя в чемпионате. Ему требовалась помощь, поддержка, но в конце концов он должен сделать все сам.

Пока он взял ситуацию под контроль, изменил свое отношение к тренировкам, к матчам, он возвращается, и это очень хорошо как для него, так и для команды. Он очень хорошо начал сезон, и теперь должен продолжать развиваться", — сказал тен Хаг.

В этом сезоне 26-летний англичанин принял участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и одной результативной передачей.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
21.09.2024 в 09:32
Эрик , а когда мы увидим твою результативность, пока что ты был и есть основная проблема. С таким составом игра как у середняка чемпионшипа.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
21.09.2024 в 09:32
Эрик , а когда мы увидим твою результативность, пока что ты был и есть основная проблема. С таким составом игра как у середняка чемпионшипа.
Ответить
0
0

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