Гюндоган перед игрой с Арсеналом: Артета очень хорошо знает наш клуб, игроков, менеджера

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о соперничестве "Манчестер Сити" с "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Это немного отличается от соперничества с "Ливерпулем". Из-за того, как играют команды.

"Арсенал" гораздо больше похож на нас, чем когда-либо был "Ливерпуль" Клоппа. Артета очень хорошо знает наш клуб, игроков, менеджера. Он работал с Пепом, и Гвардиола оказал огромное влияние на Микеля. То же будет и со мной, если я стану тренером. Пеп повлияет на то, как я буду хотеть, чтобы играли мои команды.

Это отличает их от "Ливерпуля" Клоппа. Трудно сказать, что легче, но в этом новом соперничестве оба клуба очень хорошо знают друг друга и будут готовы. Тот, кто лучше исполнит мелкие и важные вещи, станет лучшим. Это небольшие отличия.

С Клоппом и "Ливерпулем" игра была совсем другой, более напряженной, и были сложные моменты, сильно влияющие на игру", — сказал Гюндоган.