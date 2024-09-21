Главный тренер Челси заявил, что клуб планирует больше трансферов в январское окно

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о планах на январское трансферное окно.

"Цель на январь и следующее лето - сделать меньше операций, но более точечных и конкретных, чтобы после проведенных трансферов мы смогли приблизиться к "Манчестеру Сити" и "Арсеналу".

Если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним", — цитирует Мареска The Athletic.