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Главный тренер Челси заявил, что клуб планирует больше трансферов в январское окно

Англия
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Хотят купить игроков, чтобы приблизиться к уровню Сити и Арсеналу

Главный тренер Челси заявил, что клуб планирует больше трансферов в январское окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о планах на январское трансферное окно.

"Цель на январь и следующее лето - сделать меньше операций, но более точечных и конкретных, чтобы после проведенных трансферов мы смогли приблизиться к "Манчестеру Сити" и "Арсеналу".

Если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним", — цитирует Мареска The Athletic.

Напомним, сейчас "Челси" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня "пенсионеры" сыграют против "Вест Хэма", матч начнется в 14:30.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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