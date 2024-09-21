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Главный тренер Челси заявил, что клуб планирует больше трансферов в январское окно
Хотят купить игроков, чтобы приблизиться к уровню Сити и Арсеналу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о планах на январское трансферное окно.
"Цель на январь и следующее лето - сделать меньше операций, но более точечных и конкретных, чтобы после проведенных трансферов мы смогли приблизиться к "Манчестеру Сити" и "Арсеналу".
Если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним", — цитирует Мареска The Athletic.
Напомним, сейчас "Челси" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня "пенсионеры" сыграют против "Вест Хэма", матч начнется в 14:30.
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