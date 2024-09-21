Тренер Ливерпуля: Если бы я мог купить Зубименди, то я бы был немного гибче в выборе состава

Главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот заявил, что потенциальный трансфер испанца Мартина Субименди мог улучшить ротационную возможность команды.

“Если бы я мог купить Мартина Субименди, может быть, я мог бы быть немного более гибким в выборе состава, и СМИ бы гораздо больше радовались этому!

Но нет смысла говорить о нем, поскольку он остался в "Реал Сосьедад", мы очень довольны Гравенберхом", – сказал Слот.