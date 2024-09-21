Арсенал рискует потерять конкурента Зинченко на позиции в январском трансферном окне

Три команды из чемпионата Италии заинтересовались защитником "Арсенала" Такохиру Томиясу. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, руководство "Интера", "Наполи" и "Ювентуса" заинтересованы в 25-летнем японце. Отмечается, что "Интер" считает Томиясу ключевой целью на январь. "Арсенал" готов отдать игрока за 27 миллионов евро и не меньше.

Напомним, за этот сезон японец еще не принял участия в матчах за "канониров". Контракт игрока с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.