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Арсенал рискует потерять конкурента Зинченко на позиции в январском трансферном окне

Англия

Такохиру Томиясу

Арсенал рискует потерять конкурента Зинченко на позиции в январском трансферном окне

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Три команды из чемпионата Италии заинтересовались защитником "Арсенала" Такохиру Томиясу. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, руководство "Интера", "Наполи" и "Ювентуса" заинтересованы в 25-летнем японце. Отмечается, что "Интер" считает Томиясу ключевой целью на январь. "Арсенал" готов отдать игрока за 27 миллионов евро и не меньше.

Напомним, за этот сезон японец еще не принял участия в матчах за "канониров". Контракт игрока с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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