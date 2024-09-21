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Челси хочет подписать Кунде в качестве зимнего усиления

Англия

Француз может перейти в АПЛ

Челси хочет подписать Кунде в качестве зимнего усиления

Фото - Аліна Єрофеєва

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"Челси" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жюлю Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

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По имеющейся информации, "Челси" хочет подписать 25-летнего француза в зимнее трансферное окно. Отмечается, что "пенсионеры" будут выделять на трансфер 60 миллионов евро.

Напомним, что Жюль Кунде в этом сезоне принял участие в шести матчах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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