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Джейдон Санчо оформил голевое действие во втором матче за Челси подряд

Англия

Быстро влился в команду

Джейдон Санчо оформил голевое действие во втором матче за Челси подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" и "Челси" встречаются в рамках пятого тура чемпионата Англии.

Счет в этом поединке был открыт на четвертой минуте. Нападающий "пенсионеров" Николя Джексон отличился из ассиста Джейдона Санчо.

Для вингера это второе результативное действие в двух матчах за "Челси". В минувшие выходные Санчо дебютировал за команду против "Борнмута" и также оформил голевой пас.

Единственное отличие в том, что с “вишенками” он появился со скамьи для запасных, а сегодня вышел в старте – на позиции Михаила Мудрика.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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