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Джейдон Санчо оформил голевое действие во втором матче за Челси подряд
Быстро влился в команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Челси" встречаются в рамках пятого тура чемпионата Англии.
Счет в этом поединке был открыт на четвертой минуте. Нападающий "пенсионеров" Николя Джексон отличился из ассиста Джейдона Санчо.
Для вингера это второе результативное действие в двух матчах за "Челси". В минувшие выходные Санчо дебютировал за команду против "Борнмута" и также оформил голевой пас.
Единственное отличие в том, что с “вишенками” он появился со скамьи для запасных, а сегодня вышел в старте – на позиции Михаила Мудрика.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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