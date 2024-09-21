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АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне

Англия
Обновлено

А также героическая победа "Астон Виллы" и поражение "Ньюкасла"

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Рассмотрим сразу 5 матчей Английской Премьер-лиги, которые начались в 17:00. Центральным все выделили противостояние между "Ливерпулем" и "Борнмутом", об этом матче есть отдельный материал. А мы посмотрим на первый выход в стартовом составе Егора Ярмолюка, который противостоял «Тоттенхэму», и на другие интересные матчи.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Соланке (8), Джонсон (28), Маддисон (85) — Мбемо (1)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро (Грей, 89), Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур (Биссума, 63), Маддисон (Бергвалл, 89) — Джонсон (Сарр, 70), Соланке (Мур, 88), Сон

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 79), ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер ≈ Янельт, Яромлюк (Шаде, 63), Дамсгор (Конак, 79) — Карвалью (Тревитт, 88), Мбемо

Предупреждения: ван де Вен (39), Биссума (66), Маддисон (86) — Айер (58)

Неожиданно Егор Ярмолюк появился в стартовом составе команды Томаса Франко. Это первый выход в старте для украинца в АПЛ в этом сезоне и сразу на такой непростой матч. "Тоттенхэму" нужно было отвечать на свой ужасный, хотя и победный, перформанс против "Ковентри" посреди недели и с этой задачей они справились лишь частично.

Началось все вообще ужасно, ведь Мбемо открыл счет за "пчел" уже на первой минуте, однако это только разозлило игроков "шпор" и они понеслись в невероятный прессинг в поисках собственного гола.

В этом режиме они пробыли практически весь первый тайм, невероятное количество моментов, в основном за счет высокого прессинга и ошибок от гостей у собственных ворот. За счет этого удалось сначала сравнять счет, гол на счету Доминика Соланке, а затем и выйти вперед, великолепный удар под дальнюю штангу от Бреннана Джонсона.

Во второй половине встречи уже было не так уверенно. Команда Томаса Франка немного вернула себе мяч и снова находила моменты у ворот Викарио. Что касается Ярмолюка, то как и в исполнении всей команды, его перформанс был не лучшим, сыпались все от того прессинга. А когда давление снизилось, то и Ярмолюк покинул поле, вместо него вышел Кевин Шаде.

В достаточно открытой игре «шпоры» сознательно отдали владение своему сопернику, а сами забили третий гол на контратаке, отличился Маддисон с передачи Сона, на этом все и закончилось. Справедливая победа хозяев, хотя и не такая простая, как бы того хотелось.

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне - изображение 1

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" 3:1

Голы: Уоткинс (73), Конса (88), Дуран (90+4) — Кунья (25)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Маатсен, 46) — Онана (Баркли, 62), Тилеманс — Макгинн (Бэйли, 46), Роджерс, Рамзи (Дуран, 62) — Уоткинс

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Москера (Буэно, 82), Доусон, Аит-Нури — Белльгар (Р. Гомеш, 71), Ж. Гомеш (Дойл, 82), Андре, Лемина — Кунья — Ларсен (Гуэдеш, 65)

Предупреждения: Торрес (28), Роджерс (75) — Аит-Нури (7), Семеду (16), Гомеш (27), Лемина (61), Москера (81)

После того, как команда Унаи Эмери пропустила уже в начале игры, когда Матеус Кунья шокировал местные трибуны, показалось, что бирмингемцам будет почти невозможно отыграться, ведь сложный календарь с Лигой Чемпионов и уставшие футболисты точно повлияют на этот матч.

Впрочем "вилланы" нашли чем ответить, вот только перенесли это на второй тайм. Сначала забил Олли Уоткинс, затем команду вывел вперед Эзри Конса и уже в компенсированное время Джон Дуран забил свой очередной гол, обеспечив хозяевам важную победу. Здесь "волки" могли зацепиться за результат, но их форма слишком неудачная на данный момент.

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне - изображение 2

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Фулхэм" — "Ньюкасл" 3:1

Голы: Хименес (5), Смит-Роу (22), Нелсон (90+2) — Барнс (46)

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра (Рид, 67), Лукич (Берге, 46) — Траоре (Нелсон, 74), Смит-Роу (Диоп, 84), Ивоби — Хименес (Муниз, 76)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Ливраменто, 74), Шер, Берн, Келли (Холл, 46) — Уиллок (Мерфи, 46), Гимараес, Жоэлинтон (Тонали, 74) — Гордон (Осула, 83), Исак, Барнс

Предупреждения: Тете (21), Лукич (28), Траоре (30), Перейра (44), Рид (86), Лено (90+2)

Падение "Ньюкасла" продолжается. Да, они обыграли "Тоттенхэм", уже как-то по привычке, впрочем, к самой игре команды Эдди Гау вопросы остаются. Увеличилось их количество и после сегодняшнего матча.

Но не надо преуменьшать заслугу "дачников". Все-таки команда Марку Силвы показывает великолепный футбол на старте сезона и сегодня в очередной раз доказала, насколько серьезно настроена на сезон.

Великолепный Эмиль Смит-Роу снова помогает новой команде добыть три очка. Уже в первом тайме два гола, затем Барнс все же отквитал один, но это ни на что не повлияло, ведь Нелсон в итоге добил «сорок». Справедливая победа классной команды, а "Ньюкаслу" нужно что-то переосмысливать.

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне - изображение 3

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Лестер" — "Эвертон" 1:1

Голы: Мавидиди (74) — Ндиайе (12)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Уинкс, Ндиди — Айю, Эль-Каннус (Буонанотте, 56), Мавидиди (Фатаву, 90) — Варди (Эдуар, 83)

"Эвертон": Пикфорд — Гарнер, Кин, Тарковски, Янг — Мангала, Дукуре — Линдстром (Харрисон, 61), Ндиайе (Ирогбунам, 81), Макнил — Калверт-Льюин

Предупреждения: Буонанотте (77) — Кин (46), Гарнер (81)

Без Витлая Миколенко в заявке на матч, несмотря на то, что перед этим сообщали, что украинец восстановился от своей болезни. Как оказалось, еще не полностью. Это была неплохая возможность для "ирисок" получить первые очки в сезоне.

Получилось получить лишь 1 балл, ведь удержать победу после гола Ндиайе так и не получилось. Ближе к концу матча Мавидиди сравнял счет и в итоге так все и завершилось. Впрочем стоит отмечать, что наконец "Эвертон" не проиграл и это уже хоть какое-то достижение.

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне - изображение 4

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Сэм Аллисон (Англия)

"Саутгемптон" — "Ипсвич" 1:1

Голы: Диблинг (5) — Морси (90+5)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Тейлор — Даунс, Лаллана (Угочукву, 59) — Диблинг (Армстронг, 82), Фернандеш (Арибо, 90+1), Фрейзер (Стюарт, 59) — Арчер (Бреретон Диас, 59)

"Ипсвич": Мурич — Туанзебе (Джонсон, 82), О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси, Каюст (Тейлор, 61) — Бернс (Чаплин, 74), Гатчинсон, Смодич (Кларк, 62) — Дилеп (Хирст, 74)

Предупреждения: Тейлор (25), Даунс (63), Стюарт (90+3) — О'Ши (54), Гатчинсон (61), Дилеп (63), Тейлор (84)

Противостояние двух новичков лиги. "Саутгемптон" достаточно уверенно себя чувствовал как перед этим матчем, так и по ходу него. Они открыли счет благодаря точному удару Диблинга в начале игры и казалось, что свое преимущество уже не отпустят.

Очень против этого был Морси, который уже в компенсированное арбитром время за несколько минут до финального свистка все же отправил мяч в ворота Рамсдейла и сравнял счет. Поэтому новички просто поделили очки сегодня.

АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне - изображение 5

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