АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне

Рассмотрим сразу 5 матчей Английской Премьер-лиги, которые начались в 17:00. Центральным все выделили противостояние между "Ливерпулем" и "Борнмутом", об этом матче есть отдельный материал. А мы посмотрим на первый выход в стартовом составе Егора Ярмолюка, который противостоял «Тоттенхэму», и на другие интересные матчи.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Соланке (8), Джонсон (28), Маддисон (85) — Мбемо (1)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро (Грей, 89), Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур (Биссума, 63), Маддисон (Бергвалл, 89) — Джонсон (Сарр, 70), Соланке (Мур, 88), Сон

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 79), ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер ≈ Янельт, Яромлюк (Шаде, 63), Дамсгор (Конак, 79) — Карвалью (Тревитт, 88), Мбемо

Предупреждения: ван де Вен (39), Биссума (66), Маддисон (86) — Айер (58)

Неожиданно Егор Ярмолюк появился в стартовом составе команды Томаса Франко. Это первый выход в старте для украинца в АПЛ в этом сезоне и сразу на такой непростой матч. "Тоттенхэму" нужно было отвечать на свой ужасный, хотя и победный, перформанс против "Ковентри" посреди недели и с этой задачей они справились лишь частично.

Началось все вообще ужасно, ведь Мбемо открыл счет за "пчел" уже на первой минуте, однако это только разозлило игроков "шпор" и они понеслись в невероятный прессинг в поисках собственного гола.

В этом режиме они пробыли практически весь первый тайм, невероятное количество моментов, в основном за счет высокого прессинга и ошибок от гостей у собственных ворот. За счет этого удалось сначала сравнять счет, гол на счету Доминика Соланке, а затем и выйти вперед, великолепный удар под дальнюю штангу от Бреннана Джонсона.

Во второй половине встречи уже было не так уверенно. Команда Томаса Франка немного вернула себе мяч и снова находила моменты у ворот Викарио. Что касается Ярмолюка, то как и в исполнении всей команды, его перформанс был не лучшим, сыпались все от того прессинга. А когда давление снизилось, то и Ярмолюк покинул поле, вместо него вышел Кевин Шаде.

В достаточно открытой игре «шпоры» сознательно отдали владение своему сопернику, а сами забили третий гол на контратаке, отличился Маддисон с передачи Сона, на этом все и закончилось. Справедливая победа хозяев, хотя и не такая простая, как бы того хотелось.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" 3:1

Голы: Уоткинс (73), Конса (88), Дуран (90+4) — Кунья (25)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Маатсен, 46) — Онана (Баркли, 62), Тилеманс — Макгинн (Бэйли, 46), Роджерс, Рамзи (Дуран, 62) — Уоткинс

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Москера (Буэно, 82), Доусон, Аит-Нури — Белльгар (Р. Гомеш, 71), Ж. Гомеш (Дойл, 82), Андре, Лемина — Кунья — Ларсен (Гуэдеш, 65)

Предупреждения: Торрес (28), Роджерс (75) — Аит-Нури (7), Семеду (16), Гомеш (27), Лемина (61), Москера (81)

После того, как команда Унаи Эмери пропустила уже в начале игры, когда Матеус Кунья шокировал местные трибуны, показалось, что бирмингемцам будет почти невозможно отыграться, ведь сложный календарь с Лигой Чемпионов и уставшие футболисты точно повлияют на этот матч.

Впрочем "вилланы" нашли чем ответить, вот только перенесли это на второй тайм. Сначала забил Олли Уоткинс, затем команду вывел вперед Эзри Конса и уже в компенсированное время Джон Дуран забил свой очередной гол, обеспечив хозяевам важную победу. Здесь "волки" могли зацепиться за результат, но их форма слишком неудачная на данный момент.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Фулхэм" — "Ньюкасл" 3:1

Голы: Хименес (5), Смит-Роу (22), Нелсон (90+2) — Барнс (46)

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра (Рид, 67), Лукич (Берге, 46) — Траоре (Нелсон, 74), Смит-Роу (Диоп, 84), Ивоби — Хименес (Муниз, 76)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Ливраменто, 74), Шер, Берн, Келли (Холл, 46) — Уиллок (Мерфи, 46), Гимараес, Жоэлинтон (Тонали, 74) — Гордон (Осула, 83), Исак, Барнс

Предупреждения: Тете (21), Лукич (28), Траоре (30), Перейра (44), Рид (86), Лено (90+2)

Падение "Ньюкасла" продолжается. Да, они обыграли "Тоттенхэм", уже как-то по привычке, впрочем, к самой игре команды Эдди Гау вопросы остаются. Увеличилось их количество и после сегодняшнего матча.

Но не надо преуменьшать заслугу "дачников". Все-таки команда Марку Силвы показывает великолепный футбол на старте сезона и сегодня в очередной раз доказала, насколько серьезно настроена на сезон.

Великолепный Эмиль Смит-Роу снова помогает новой команде добыть три очка. Уже в первом тайме два гола, затем Барнс все же отквитал один, но это ни на что не повлияло, ведь Нелсон в итоге добил «сорок». Справедливая победа классной команды, а "Ньюкаслу" нужно что-то переосмысливать.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Лестер" — "Эвертон" 1:1

Голы: Мавидиди (74) — Ндиайе (12)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Уинкс, Ндиди — Айю, Эль-Каннус (Буонанотте, 56), Мавидиди (Фатаву, 90) — Варди (Эдуар, 83)

"Эвертон": Пикфорд — Гарнер, Кин, Тарковски, Янг — Мангала, Дукуре — Линдстром (Харрисон, 61), Ндиайе (Ирогбунам, 81), Макнил — Калверт-Льюин

Предупреждения: Буонанотте (77) — Кин (46), Гарнер (81)

Без Витлая Миколенко в заявке на матч, несмотря на то, что перед этим сообщали, что украинец восстановился от своей болезни. Как оказалось, еще не полностью. Это была неплохая возможность для "ирисок" получить первые очки в сезоне.

Получилось получить лишь 1 балл, ведь удержать победу после гола Ндиайе так и не получилось. Ближе к концу матча Мавидиди сравнял счет и в итоге так все и завершилось. Впрочем стоит отмечать, что наконец "Эвертон" не проиграл и это уже хоть какое-то достижение.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Сэм Аллисон (Англия)

"Саутгемптон" — "Ипсвич" 1:1

Голы: Диблинг (5) — Морси (90+5)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Тейлор — Даунс, Лаллана (Угочукву, 59) — Диблинг (Армстронг, 82), Фернандеш (Арибо, 90+1), Фрейзер (Стюарт, 59) — Арчер (Бреретон Диас, 59)

"Ипсвич": Мурич — Туанзебе (Джонсон, 82), О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси, Каюст (Тейлор, 61) — Бернс (Чаплин, 74), Гатчинсон, Смодич (Кларк, 62) — Дилеп (Хирст, 74)

Предупреждения: Тейлор (25), Даунс (63), Стюарт (90+3) — О'Ши (54), Гатчинсон (61), Дилеп (63), Тейлор (84)

Противостояние двух новичков лиги. "Саутгемптон" достаточно уверенно себя чувствовал как перед этим матчем, так и по ходу него. Они открыли счет благодаря точному удару Диблинга в начале игры и казалось, что свое преимущество уже не отпустят.

Очень против этого был Морси, который уже в компенсированное арбитром время за несколько минут до финального свистка все же отправил мяч в ворота Рамсдейла и сравнял счет. Поэтому новички просто поделили очки сегодня.