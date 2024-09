АПЛ. Ливерпуль – Борнмут 3:0. Новый временный лидер турнирной таблицы

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гарриентон

В этом поединке "Борнмут" пробил в сторону ворот соперника 15 раз. За предыдущие четыре матча АПЛ мерсисайдцы допустили это всего 22 раза. Однако "вишенки" так и не смогли забить "Ливерпулю", несмотря на отсутствие основного голкипера Алиссона. Травмированного бразильца сегодня на Энфилде заменял Келлехер.

Одной из причин такой активности впереди это то, что "Ливерпуль" решил все еще до перерыва. Подопечные Слота ушли в раздевалку, ведя в счете 3:0. И это еще не все моменты реализовали.

На восьмой минуте Кепа спас после дальнего удара Диаса, спустя еще несколько минут испанец потянул удар Салаха из пределов штрафной. Впоследствии парировал еще один удар Луиса – на этот раз в ближний угол. А мог здесь простреливать колумбиец...

"Борнмут" также ответил моментом, пусть и одним. На 20-й минуте Келлехер намудрил у своих ворот и потерял мяч, но Эванилсон не воспользовался возможностью: проиграл ближний бой голкиперу. Бек Алиссона сам ошибся, сам и исправил.

А дальше пошли голы. Диас оформил дубль с интервалом в две минуты. В первом моменте непонятно сыграл Кепа: колумбиец этим воспользовался и пробил уже практически в пустые. Далее Диас воспользовался классной передачей Трента и снова переиграл Аррисабалагу.

Two goals in two minutes for Luis Diaz ????



The Colombian is on fire - that's five this season for Liverpool's number seven! ????#LIVBOU pic.twitter.com/rpIoWAjAI7