АПЛ. Ливерпуль – Борнмут 3:0. Новый временный лидер турнирной таблицы

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гарриентон

В этом поединке "Борнмут" пробил в сторону ворот соперника 15 раз. За предыдущие четыре матча АПЛ мерсисайдцы допустили это всего 22 раза. Однако "вишенки" так и не смогли забить "Ливерпулю", несмотря на отсутствие основного голкипера Алиссона. Травмированного бразильца сегодня на Энфилде заменял Келлехер.

Одной из причин такой активности впереди это то, что "Ливерпуль" решил все еще до перерыва. Подопечные Слота ушли в раздевалку, ведя в счете 3:0. И это еще не все моменты реализовали.

На восьмой минуте Кепа спас после дальнего удара Диаса, спустя еще несколько минут испанец потянул удар Салаха из пределов штрафной. Впоследствии парировал еще один удар Луиса – на этот раз в ближний угол. А мог здесь простреливать колумбиец...

"Борнмут" также ответил моментом, пусть и одним. На 20-й минуте Келлехер намудрил у своих ворот и потерял мяч, но Эванилсон не воспользовался возможностью: проиграл ближний бой голкиперу. Бек Алиссона сам ошибся, сам и исправил.

А дальше пошли голы. Диас оформил дубль с интервалом в две минуты. В первом моменте непонятно сыграл Кепа: колумбиец этим воспользовался и пробил уже практически в пустые. Далее Диас воспользовался классной передачей Трента и снова переиграл Аррисабалагу.

Two goals in two minutes for Luis Diaz ????



The Colombian is on fire - that's five this season for Liverpool's number seven! ????#LIVBOU pic.twitter.com/rpIoWAjAI7 — Premier League (@premierleague) September 21, 2024

И сразу же ответил Тавернье мощным ударом под перекладину – Келлехер снова на месте. Но это все, что смогли гости до перерыва, уступая в счете. А на 37 минуте Нуньес еще и третий забил. Сместился с фланга и пробил обводным ударом под штангу. Красиво.

The brilliance of Darwin Nunez!



Liverpool's lead is extended to three goals by the Uruguayan, who rockets a left-footed shot into the far corner ????#LIVBOU pic.twitter.com/DYIduvcQJ9 — Premier League (@premierleague) September 21, 2024

Второй тайм начался с затишья, которое на 60-й минуте разрушил момент у ворот Кепы. Спасал там не голкипер – Керкез вынес из ленты после удара Салаха. На 71 минуте еще и Хьойсен (который сегодня заменял Сенеси) тоже остановил мяч на линии ворот. Но здесь ему больше помог Нуньес, который (уже в своем стиле) со всех ворот площадью 17,86 квадратных метров угодил именно в защитника.

Под конец "Борнмут" рвался гол престижа забить. На 82 минуте Забарный классно протянул мяч вперед и вывел (с легким касанием от партнера) передачей Синистерру один на один с голкипером. Однако под углом – Келлехер удар в девятку парировал. Сразу же после этого – после подачи с углового – тот же Синистерра головой пробил в перекладина. А дальше еще и рикошетом от Трента полетел в ворота – здесь в прыжке спас Келлехер.

Главное не количество, а качество. "Ливерпуль" это сегодня показал. Благодаря разнице голов мерсисайдцы обогнали "Сити" и теперь лидируют в турнирной таблице. По крайней мере, до завтра: в 18:30 "горожане" примут на "Этихаде" "Арсенал". Не только "Ливерпуль" будет следить за этим действом.

А "Борнмуту" нужно сзади не просто стоять стеной, а играть стеной Подопечные Слота не сразу раскусили этот орешек, но потом поняли, что не так уж он и тверд. Если есть сильная точка (например, Забарный), то они били в более слабую (например, 19-летний Хьойсен). И таких примеров можно привести еще много – они есть в каждом из голов. Пока подопечные Ираолы не выглядят такими, как в прошлом сезоне.

"Ливерпуль" – "Борнмут" 3:0

Голы: Диас 26, 28, Нуньес 37

Ливерпуль: Келлехер – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Маккаллистер – Салах, Собослай (К. Джонс 61), Диас (Гакпо 72) – Нуньес (Кьеза 72)

"Борнмут": Кепа – Араухо (Адам Смит 70), Забарный, Хьойсен, Керкеш – Кук, Кристи (Алекс Скотт 70) – Семенио (Синистерра 70), Дж. Клюйверт (Уаттара 46), Тавернье – Эванилсон (Юнал 76)

Предупреждения: Конате 60 – Кристи 1, Клюйверт 18, Ираола 26 (тренер), Хьойсен 45+3, Кук 87