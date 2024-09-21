АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0. История упущенных возможностей

"Красные дьяволы" только-только выстрелили двумя хорошими результатами и с небольшим оптимизмом ехали на "Селхерст Парк", где их ждала команда Оливера Гласнера, которая явно разочаровывает собственных болельщиков результатами на старте сезона. Поражения, ничьи... победы были только в рамках Кубка Лиги, поэтому "орлы" выглядели как потенциальная добыча для "Юнайтед", впрочем сразу хочется вспомнить аналогичный матч прошлого сезона, где все завершилось погромом 4:0 и позором от Каземиро.

Но сегодня другой матч и действительно хозяева в первом тайме просто открыли двери в свою штрафную площадку и едва не приглашали Гарначо и компанию к атакам. Особой опасности у ворот Онана мы не видели, зато у Гендерсона работы хватало. Первый момент был как раз у Гарначо, когда он пробивал в дальний угол и голкиперу "орлов" пришлось вступать в игру и спасать свою команду.

Впоследствии Алехандро получил еще один похожий момент, на этот раз пробил в перекладину, а добивание от Диалло также задело перекладину и улетело за пределы поля. Просто убийственный момент, но круглый не захотел залетать, что поделаешь. Несколько неплохих попыток все равно не завершились успехом и в таком плохом настроении гости ушли на перерыв.

Во втором тайме Гласнер наконец-то сделал определенные изменения, на поле вышли Лерма и Сарр и это дало свой эффект, наконец-то мы увидели хорошие моменты от Эзе и компании. Особенно опасным выглядел удар от Нкетии и добивание от Сара, тогда уже героем стал Андре Онана.

Что интересно, моменты у "дьяволов" также были, вот только по остроте их уже не сравнить с тем, что мы видели в их исполнении в первой половину встречи. И вот так матч уже пересек отметку 70-й минуты, а на табло каким-то чудом дальше горели нули. Парадокс, учитывая ход матча и моменты, которые были созданы. Мысли были лишь о том, что даже при такой игре теперь у "Пэлас" есть шанс украсть победу, нужен лишь один точный удар.

Например, Исмаила Сарр сделал для Эзе просто все, выкатил ему мяч идеально точно, в темп, лишь расстреливай ворота, однако Эберечи пробил мимо ворот. От таких моментов весь стадион взялся за голову, еще бы. И как-то с приближением финального свистка мы все реже видели гостей в атаке, в основном контроль перешел к "Пэлас" и они достаточно комфортно этим пользовались.

Без финальных навал со стороны какой-то из команд, подопечные тен Хага и Гласнера условно пожали руки и спокойно завершили матч нулевой ничьей. Очередная потеря очков от "Юнайтед", за которую команде точно прилетит, несмотря на хорошую игру в первом тайме, ну а "Пэлас" может быть доволен результатом. Кажется, что у них нет проблем с более сильными коллективами, они уже забирали очки у "Челси", а теперь и у "дьяволов", но когда матчи против равных или более слабых соперников, история немного другая, надо над этим работать.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 0:0

Голы: нет.

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Лакруа, Гейи, Ричардс — Муньос, Уортон (Лерма, 46), Камада, Митчелл — Нкетиа (Хьюз, 66), Эзе (Шлупп, 90+1) — Матета (Сарр, 46)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот — Мейну, Эриксен (Угарте, 76) — Диалло (Хойлунд, 76), Фернандеш, Гарначо — Зиркзе (Рашфорд, 61)

Предупреждения: Хендерсон (64), Хьюз (83), Лакруа (90+5) — Гарначо (36), Мартинес (64)