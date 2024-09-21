  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готов ли Эрлинг Холанд показать себя в большом матче?

Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После чрезвычайно мощного старта сезона от Эрлинга Холанда, все уже успели восхититься его формой и сказать немало комплиментов в его адрес, но болезнь норвежца с большими матчами как будто никуда не пропала. Это доказал матч против "Интера".

Сможет ли Холанд наконец показать себя в большой игре, когда за этим будут наблюдать все и когда болельщики будут надеяться на него так, как никогда? Скоро увидим!

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 22.09.2024
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0. История упущенных возможностей
Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости