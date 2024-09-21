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Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Эрлинг Холанд показать себя в большом матче?
Getty Images / Global Images Ukraine
После чрезвычайно мощного старта сезона от Эрлинга Холанда, все уже успели восхититься его формой и сказать немало комплиментов в его адрес, но болезнь норвежца с большими матчами как будто никуда не пропала. Это доказал матч против "Интера".
Сможет ли Холанд наконец показать себя в большой игре, когда за этим будут наблюдать все и когда болельщики будут надеяться на него так, как никогда? Скоро увидим!
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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