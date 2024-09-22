Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Не зря этот матч называют не просто главным матчем тура, но и главным матчем всего первого круга АПЛ. Две сильнейшие команды лиги сыграют очный матч, потенциально без главных лидеров центра поля (речь о Де Брюйне и Эдегоре).

Да, это противостояние не всегда является зрелищным для нейтрального зрителя, но неизменно вызывает немало эмоций накануне. Кто окажется сильнее на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

22 сентября. 18:30. Манчестер. «Этихад»

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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