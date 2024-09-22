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Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола против Микеля Артеты. Снова

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Не зря этот матч называют не просто главным матчем тура, но и главным матчем всего первого круга АПЛ. Две сильнейшие команды лиги сыграют очный матч, потенциально без главных лидеров центра поля (речь о Де Брюйне и Эдегоре).

Да, это противостояние не всегда является зрелищным для нейтрального зрителя, но неизменно вызывает немало эмоций накануне. Кто окажется сильнее на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

22 сентября. 18:30. Манчестер. «Этихад»

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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