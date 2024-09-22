Мареска – о нынешнем сезоне: Двигаемся в правильном направлении, но это долгий путь

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о старте сезона "пенсионеров".

"Мы на правильном пути, двигаемся в правильном направлении, но это длинный путь. Залог хорошего старта? Честно говоря, есть много вещей. То, как игроки подходят к идее или другому стилю, с тех пор как я пришел, было на высоте. А также то, как мы работаем без мяча. Самое необходимое это поведение и желание, тогда сможем построить что-нибудь важное", — сказал Мареска.