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Мареска – о нынешнем сезоне: Двигаемся в правильном направлении, но это долгий путь

Англия

Высказался о старте сезона

Мареска – о нынешнем сезоне: Двигаемся в правильном направлении, но это долгий путь

Фото: mancity.com

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о старте сезона "пенсионеров".

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"Мы на правильном пути, двигаемся в правильном направлении, но это длинный путь. Залог хорошего старта? Честно говоря, есть много вещей. То, как игроки подходят к идее или другому стилю, с тех пор как я пришел, было на высоте. А также то, как мы работаем без мяча. Самое необходимое это поведение и желание, тогда сможем построить что-нибудь важное", — сказал Мареска.

Напомним, "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Вчера "пенсионеры" обыграли "Вест Хэм" со счетом 0:3. В следующем туре они сыграют против "Брайтона".

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Челси
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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