Гвардиола: Как будто все ожидают, что Манчестер Сити исчезнет с лица земли

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал скандалы на счет клуба, который обвиняют в несоблюдении финансовых правил.

“Мне жаль, что иногда я высокомерен... но я хочу защищать свой клуб, особенно в наше настоящее время.

Как будто все ожидают, что мы не просто выбросимся, а исчезнем с лица земли, из мира…”, – сказал Гвардиола.