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Гвардиола: Как будто все ожидают, что Манчестер Сити исчезнет с лица земли
Дело касается ФФП
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал скандалы на счет клуба, который обвиняют в несоблюдении финансовых правил.
“Мне жаль, что иногда я высокомерен... но я хочу защищать свой клуб, особенно в наше настоящее время.
Как будто все ожидают, что мы не просто выбросимся, а исчезнем с лица земли, из мира…”, – сказал Гвардиола.
В отношении "горожан" открыто более сотни производств. Вскоре они будут рассмотрены. "Сити" может как и ничего не получить, так и вылететь в низшие дивизионы.
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