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Гвардиола: Как будто все ожидают, что Манчестер Сити исчезнет с лица земли

Англия

Дело касается ФФП

Гвардиола: Как будто все ожидают, что Манчестер Сити исчезнет с лица земли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал скандалы на счет клуба, который обвиняют в несоблюдении финансовых правил.

“Мне жаль, что иногда я высокомерен... но я хочу защищать свой клуб, особенно в наше настоящее время.

Как будто все ожидают, что мы не просто выбросимся, а исчезнем с лица земли, из мира…”, – сказал Гвардиола.

В отношении "горожан" открыто более сотни производств. Вскоре они будут рассмотрены. "Сити" может как и ничего не получить, так и вылететь в низшие дивизионы.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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