АПЛ. Брайтон – Ноттингем Форест 2:2. Битва двух футбольных философий победителя не определила

Если сравнивать с ожиданиями и прогнозами накануне сезона, то команда Нуну Эшпириту Санту слишком хорошо начала новый сезон. Их приписывали и все еще приписывают к главным аутсайдерам и одним из претендентов на вылет, а они идут в середине таблицы и имеют 9 очков после первых 5-ти туров. Но это мы уже немного опережаем события.

Подопечные Фабиана Хюрцелера после безумного старта сезона (который по сути просто такой же, как и у "лесников") принимали у себя дома "Ноттингем" и казалось, что с такой задачей они должны справиться. Сколько же было сомнений по этому поводу на старте встречи. "Чайки" действительно не вошли в игру и просто слишком много ошибались при передачах на своей половине поля. Кроме того, были постоянные коридоры в центре обороны, которыми пользовались гости, поэтому в целом рисунок игры выглядел едва ли не жалко.

Именно в этот период "лесникам" удалось заработать пенальти, который уверенно реализовал Крис Вуд, но после забитого гола развить свой успех они не смогли. Не то, чтобы хозяева разозлились и перехватили инициативу, вообще нет, просто игра хотя бы успокоилась и в действиях "Брайтона" стало куда меньше паники.

Наверное, все ждали серьезного разговора в перерыве от Хюрцелера, но игроки точно были против, поэтому внезапно за несколько минут до конца первого тайма не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала ван Геке выполнил идеальную подачу в штрафную, где никем не прикрытый Джек Хиншелвуд головой отправил круглого в ворота, а затем Данни Уэлбек выполнил просто идеальный прямой удар со штрафного, Селс не среагировал.

Такой поворот событий заставил Нуну Эшпириту Санту сделать сразу три замены после перерыва. Возможно, появилось немного больше баланса, особенно с помощью Йейтса в центре, впрочем кардинально рисунок игры не изменился. "Брайтон" удерживал небольшую инициативу, но парадоксально пропустил. А все из-за высокой линии обороны, которая просто не успели за Жотой Силвой и Сосой. Первый принял идеальный пас под забегание, ворвался в штрафную и выкатил на пустые ворота, а второй просто забил. 2:2.

Интересно, что после этого поле покинул нападающий Крис Вуд и вместо него наставник "лесников" выпустил защитника Морато. Неужели подобный счет команду устраивает и можно удерживать то, что есть? Ну после того, как Морган Гиббз-Уайт пошел в необдуманный подкат против Жоао Педро на 83-й минуте и получил вторую желтую карточку, то сомнений не оставалось: ничья будет очень хорошим результатом для прагматичных "лесников".

Интересно, что после того эпизода за споры с арбитром были удалены оба наставника, поэтому последние минуты мы смотрели без Нуну Эшпириту Санту и Фабиана Хюрцелера на бровке. Финальный штурм? Нет, только намеки на него, но неэффективно, поэтому "Брайтон" может лишь обвинить себя за провал в первом тайме, который в итоге стоил им очков. Ничья, которая выглядит справедливо, но есть ощущение, что "чайки" могли показать больше.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Брайтон" — "Ноттингем Форест" 2:2

Голы: Хиншелвуд (42), Уэлбек (45) — Вуд (13, с пенальти), Соса (70)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян (Фергюсон, 81) — Хиншелвуд, Балеба (Уиффер, 62) — Адингра (Минте, 62), Рюттер (Педро, 71), Митома — Уэлбек

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурильо, Морено (Уильямс, 46) — Андерсон (Соса, 59), Уорд-Прауз (Йейтс, 46) — Хадсон-Одои, Гиббз-Уайт, Эланга (Жота, 46) — Вуд (Морато, 72)

Предупреждения: Балеба (25), Уэлбек (39), Данк (90+7) — Айна (44), Уильямс (46), Гиббз-Уайт (60), Жота (64), Хадсон-Одои (90+3)

Удаление: Гиббз-Уайт (83)