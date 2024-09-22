АПЛ. Манчестер Сити – Арсенал 2:2. Автобусный праздник был так близко

Матч, который становится классикой английского футбола, ведь противостояние между Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой - это всегда отдельный вид футбольного искусства. К сожалению, Зинченко продолжает залечивать свою травму, поэтому даже в заявке украинца мы не увидели. Но даже не он был самой большой потерей Артеты накануне игры: "канониры" не досчитались Мартина Эдегора, главного творца в центре поля. С другой стороны, у "Сити" не было Кевина Де Брюйне, поэтому обмен почти равноценный.

А если вы хотели бы сказать, что у "горожан" еще есть Родри, то "Арсенал" ликвидировал и его уже на 21-й минуте. Поэтому без главных творцов центра поля вышли обе команды. Также в стартовом составе лондонцев не было Бена Уайта, у него также небольшое повреждение, поэтому на его позицию вышел Юрриен Тимбер, а на правом фланге обороны впервые в стартовом составе вышел Риккардо Калафиори.

Так что же матч? Ну, сначала надо отмечать стартовый провал от команды Артеты, они зажались к своим воротам, не совсем успевали за действиями соперника, а то, как Габриэл и Салиба открыли коридор для забегания Эрлингу Холанду, должно караться уголовным кодексом. Слишком много свободы, передача от Савиньо на норвежца и тот легко завершает момент в пользу своей команды. 100-й гол для Холанда в его 105-м матче за "горожан", подобные темпы результативности были только у Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

Доминирование от "Сити" продолжилось, хотя и опасных моментов по-настоящему было мало, зато "Арсенал" едва ли не впервые выбежал в атаку, заработал штрафной, быстро его разыграл, после чего Мартинелли отдал в центр перед штрафной площадкой на Калафиори, а тот пробил очень красиво и не менее точно. Эдерсон до этого удара не дотянулся, без шансов, и это 1:1.

Это только разозлило хозяев, которые полетели забивать гол в ворота Раи с новыми силами, от того они освобождали все больше зон для потенциальных контратак и иногда лондонцы этим пользовались, несколько атак за счет скорости прошло, не хватило лишь точного удара. Такого же удара не хватало и манкунианцам, которые хоть и владели мячом, но эффективности от этого владения не было.

К концу первой половины встречи "канониры" заработали угловой удар и мы все знаем, насколько искусными они являются на стандартах, особенно в этом сезоне. Потери Габриэла Кайл Уокер, тот набежал ближе к воротам и замкнул подачу от Букайо Сака. 1:2 и это уже немного шок и это уже выглядело, как потенциальная сенсационная победа Артеты на "Этихаде". Против такого сценария решил пойти Леандро Троссар, который пошел на необдуманный фол против Бернарду и заработал вторую желтую карточку. Правда позже было уточнение, что получил он вторую желтую за то, что отбросил мяч подальше после фола, а не за сам фол. Удаление и на весь второй тайм лондонцы остаются в меньшинстве. Конечно, сразу было понятно, каким именно будет этот тайм: одна команда будет отчаянно атаковать, а другая — страдать и отбиваться в попытках удержать счет и иногда полететь в какую-то контратаку.

Именно такое развитие событий во втором тайме мы и увидели. Настоящий автобус от "Арсенала". Ну а у ворот Раи начались бомбардировки: сначала Холанд головой пробивал, испанский кипер достал мяч, а добивание от Бернарду полетело выше ворот. Затем Йошко Гвардиол с близкого расстояния пробивал, но точно в Давида, снова сейв.

Давление не прекращалось почти ни на секунду, вновь Гвардиол пробивал и вновь Рая тащил. Какой же тяжелый это был второй тайм для лондонцев, но стоит отмечать, что они на топ-уровне сыграли в свою тактику. Да, это автобус, но в него надо уметь садиться и держать структуру. Это был автобусный мастер-класс во втором тайме от команды, которая была в меньшинстве и не имела другого выбора.

Впрочем подопечные Пепа Гвардиолы все же нашли ключ от ворот Раи и в последней атаке после подачи с углового и легкого сумбура круглый дошел до Джона Стоунза, который сравнял счет, обеспечив своей команде по крайней мере ничью. Да, "Арсенал" умеет играть в защите на самом высоком уровне, они умеют и просто играть в футбол, что показали в первом тайме, но когда ты так закрываешься, то гарантий от пропущенного гола никогда не имеешь. Вот такая потеря очков на последних секундах. Эпичный матч, это было круто.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" — "Арсенал" 2:2

Голы: Холанд (9), Стоунз (90+8) — Калафиори (22), Габриэл (45+1)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер (Стоунз, 78), Диаш, Аканджи, Гвардиол — Родри (Ковачич, 21), Гюндоган — Савиньо (Грилиш, 78), Силва, Доку (Фоден, 69) — Холанд

"Арсенал": Рая — Тимбер (Льюис-Скалли, 90+2), Салиба, Габриэл, Калафиори (Кивиор, 74) — Сака (Уайт, 46), Партей, Райс, Мартинелли (Жезус, 87) — Гаверц, Троссар

Предупреждения: Эдерсон (23), Диаш (45+1), Силва (90+1) — Троссар (45+1), Партей (45+7), Райс (83), Жезус (90+6)

Удаление: Троссар (45+8)