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Гвардиола: Большой комплимент Арсеналу, поскольку они защищали каждый мяч до конца
Центральная игра тура получилась огненной
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от добытой ничьей с "Арсеналом" (2:2) на последних секундах игры.
"Большой комплимент "Арсеналу", поскольку они защищали каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, возможно, не совсем понятные. У них есть Калафьори, Салиба, Габриэль, Парти и Райс - вы знаете, что это было очень сложно.
Мы действительно хорошо играли. Они хотели остановить игру. Мы были достаточно терпеливы. В конце нам повезло, но мы пытались выиграть во втором тайме.
Мы очень плохо защищались во время второго гола, а соперник был невероятен. Габриэль очень силен на этой позиции", - сказал Гвардиола.
"Манчестер Сити" вернулся на 1-е место АПЛ, имея теперь 13 очков. "Арсенал" - четвертый, с 11-ю очками.
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