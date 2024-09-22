Гвардиола: Большой комплимент Арсеналу, поскольку они защищали каждый мяч до конца

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от добытой ничьей с "Арсеналом" (2:2) на последних секундах игры.

"Большой комплимент "Арсеналу", поскольку они защищали каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, возможно, не совсем понятные. У них есть Калафьори, Салиба, Габриэль, Парти и Райс - вы знаете, что это было очень сложно.

Мы действительно хорошо играли. Они хотели остановить игру. Мы были достаточно терпеливы. В конце нам повезло, но мы пытались выиграть во втором тайме.

Мы очень плохо защищались во время второго гола, а соперник был невероятен. Габриэль очень силен на этой позиции", - сказал Гвардиола.