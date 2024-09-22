"Это невероятно, что мы сделали": Артета - о ничьей с Манчестер Сити

Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от ничьи с "Манчестер Сити" (2:2) в 5-м туре АПЛ. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве из-за удаления Троссарда. Команда не смогла удержать победный результат, пропустив на последних секундах игры.

"Я очень горжусь командой. Мы играли, находясь в сложной ситуации. Играли против лучшей команды мира.

После того, что произошло, мы вели в счете 2:1 - это была другая история, и я предпочитаю не комментировать это [красную карточку Леандро Троссара].

Очевидно, что это уже чудо, что мы сыграли 56 минут на "Этихаде" вдесятером. Это невероятно, что мы сделали", - сказал Артета.