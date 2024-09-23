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Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов в первых пяти турах

Англия
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Более чем впечатляет

Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов в первых пяти турах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности.

Гол 24-летнего норвежца в ворота "Арсенала" стал 10 по счёту в первых 5 турах нового сезона английской Премьер-лиги. За всю историю соревнований ни один игрок ещё не достигал таких показателей.

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Всего на счету Холанда 10 забитых мячей в 7 поединках во всех турнирах сезона 2024/25.

Контракт Эрлинга с "Сити" рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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