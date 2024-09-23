Саутгемптон может уволить своего тренера Расселла Мартина

В эти выходные "Саутгемптон" был близок к своей первой победе в сезоне, однако "Ипсвич" сумел сравнять счет в конце поединка (1:1). Это были первые очки "святых" после возвращения в Премьер-лигу, однако такой ход дел не устраивает руководство клуба.

Как сообщает Football Insider, Рассел Мартин находится всего в двух матчах от увольнения из "Саутгемптона". Руководство команды уже начало составлять шорт-лист потенциальных новых менеджеров. Главного тренера могут уволить, если "святые" не наберут ни одного очка в матчах с "Борнмутом" и "Арсеналом" до международной паузы. Кроме того, команда Мартина забила лишь два гола в этом сезоне, что является самым низким показателем в АПЛ, поскольку его атакующий стиль игры еще не принес желаемого результата. Директора в зале заседаний правления "Саутгемптона" хотят, чтобы шотландец принял более прагматичный стиль, а не просто жестко придерживался своей любимой более агрессивной системы.

Сейчас "святые" занимают 18-ю строчку в турнирной таблице лиги. Следующий свой матч они сыграют 30 сентября на выезде против "Борнмута".