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Саутгемптон может уволить своего тренера Расселла Мартина

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Зашаталось тренерское кресло под шотландцем

Саутгемптон может уволить своего тренера Расселла Мартина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В эти выходные "Саутгемптон" был близок к своей первой победе в сезоне, однако "Ипсвич" сумел сравнять счет в конце поединка (1:1). Это были первые очки "святых" после возвращения в Премьер-лигу, однако такой ход дел не устраивает руководство клуба.

Как сообщает Football Insider, Рассел Мартин находится всего в двух матчах от увольнения из "Саутгемптона". Руководство команды уже начало составлять шорт-лист потенциальных новых менеджеров. Главного тренера могут уволить, если "святые" не наберут ни одного очка в матчах с "Борнмутом" и "Арсеналом" до международной паузы. Кроме того, команда Мартина забила лишь два гола в этом сезоне, что является самым низким показателем в АПЛ, поскольку его атакующий стиль игры еще не принес желаемого результата. Директора в зале заседаний правления "Саутгемптона" хотят, чтобы шотландец принял более прагматичный стиль, а не просто жестко придерживался своей любимой более агрессивной системы.

Сейчас "святые" занимают 18-ю строчку в турнирной таблице лиги. Следующий свой матч они сыграют 30 сентября на выезде против "Борнмута".

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Саутгемптон Расселл Мартин
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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