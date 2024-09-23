Матч Ньюкасла в Кубке лиги перенесен из-за непогоды

Матч Кубка лиги между "Ньюкаслом" и клубом четвертого дивизиона Англии "Уимблдоном", который был запланирован на вторник, перенесен из-за "сильного ночного затопления" на стадионе "Черри Ред Рекордс". Об этом сообщает BBC.

Новая дата проведения поединка пока не подтверждена.

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Напомним, в сезоне 2022–2023 "сороки" потерпели поражение в финале Кубка лиги, а в прошлом дошли до четвертьфинала.

В турнирной таблице АПЛ "Ньюкасл" занимает 6 место по итогам 5 туров.