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Матч Ньюкасла в Кубке лиги перенесен из-за непогоды
Завтра не сыграют
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Кубка лиги между "Ньюкаслом" и клубом четвертого дивизиона Англии "Уимблдоном", который был запланирован на вторник, перенесен из-за "сильного ночного затопления" на стадионе "Черри Ред Рекордс". Об этом сообщает BBC.
Новая дата проведения поединка пока не подтверждена.
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Напомним, в сезоне 2022–2023 "сороки" потерпели поражение в финале Кубка лиги, а в прошлом дошли до четвертьфинала.
В турнирной таблице АПЛ "Ньюкасл" занимает 6 место по итогам 5 туров.
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Источник:BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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