Силва - о 2:2 с Арсеналом: Одна команда приехала играть в футбол, другая - искать границы дозволенного судьей

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил разницу между соперничеством "горожан" с "Арсеналом" и противостоянием с "Ливерпулем" в последние годы.

Напомним, вчера "Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2) в АПЛ.

"В чем разница? Я не знаю. Возможно, в том, что "Ливерпуль" уже выиграл Премьер-лигу, а "Арсенал" — нет. Что "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, а "Арсенал" — нет.

"Ливерпуль" всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матчи, так что с этой точки зрения игры против "Арсенала" не были похожи на те, которые у нас были и есть против "Ливерпуля".

Только одна команда приехала играть в футбол. Другая, к сожалению, вышла искать границы дозволенного судьей. Мы недовольны, так как хотели заработать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли и отнеслись к игре. Я рад, что мы всегда выходим на поле, чтобы попытаться выиграть каждый матч", - сказал Силва в интервью TNT Sports.