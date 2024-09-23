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Силва - о 2:2 с Арсеналом: Одна команда приехала играть в футбол, другая - искать границы дозволенного судьей

Англия

Разнос "канониров"

Силва - о 2:2 с Арсеналом: Одна команда приехала играть в футбол, другая - искать границы дозволенного судьей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил разницу между соперничеством "горожан" с "Арсеналом" и противостоянием с "Ливерпулем" в последние годы.

Напомним, вчера "Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2) в АПЛ.

"В чем разница? Я не знаю. Возможно, в том, что "Ливерпуль" уже выиграл Премьер-лигу, а "Арсенал" — нет. Что "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, а "Арсенал" — нет.

"Ливерпуль" всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матчи, так что с этой точки зрения игры против "Арсенала" не были похожи на те, которые у нас были и есть против "Ливерпуля".

Только одна команда приехала играть в футбол. Другая, к сожалению, вышла искать границы дозволенного судьей. Мы недовольны, так как хотели заработать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли и отнеслись к игре. Я рад, что мы всегда выходим на поле, чтобы попытаться выиграть каждый матч", - сказал Силва в интервью TNT Sports.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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