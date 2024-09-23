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Силва - о 2:2 с Арсеналом: Одна команда приехала играть в футбол, другая - искать границы дозволенного судьей
Разнос "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил разницу между соперничеством "горожан" с "Арсеналом" и противостоянием с "Ливерпулем" в последние годы.
Напомним, вчера "Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2) в АПЛ.
"В чем разница? Я не знаю. Возможно, в том, что "Ливерпуль" уже выиграл Премьер-лигу, а "Арсенал" — нет. Что "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, а "Арсенал" — нет.
"Ливерпуль" всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матчи, так что с этой точки зрения игры против "Арсенала" не были похожи на те, которые у нас были и есть против "Ливерпуля".
Только одна команда приехала играть в футбол. Другая, к сожалению, вышла искать границы дозволенного судьей. Мы недовольны, так как хотели заработать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли и отнеслись к игре. Я рад, что мы всегда выходим на поле, чтобы попытаться выиграть каждый матч", - сказал Силва в интервью TNT Sports.
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