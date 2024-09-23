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Эвертону не удалось договориться с Калвертом-Льюином о продлении контракта

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Эвертону не удалось договориться с Калвертом-Льюином о продлении контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Доминик Калверт-Льюин уже дважды забил в этом сезоне Премьер-лиги, а также отдал одну результативную передачу. Он является важным игроком "Эвертона", который уже несколько лет борется за выживание. Неудивительно, что руководство клуба заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с английским форвардом, контракт которого истекает в конце этого сезона.

По информации британского медиа, "ириски" предлагали 27-летнему игроку новое соглашение, однако он отклонил несколько предложений о продлении контракта от мерсисайдского клуба. Переговоры между сторонами вряд ли возобновятся, пока не будет решена ситуация с приобретением команды новыми владельцами. Если до января не удастся решить эту проблему, то англичанин в январе уже сможет вести переговоры с другими клубами о продолжении своей карьеры. Одним из кандидатов является "Ньюкасл", который в летнее межсезонье пытался приобрести форварда "Эвертона", однако руководство "ирисок" отклонило их предложение.

Добавим, что Доминик Калверт-Левин выступает за мерсисайдцев с 2016 года и за это время провел 252 матча, забив 70 голов.

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Эвертон (Ливерпуль) Доминик Калверт-Льюин
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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