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Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
Это было грубо
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поконфликтовал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и форвардом "канониров" Габриэлем Жезусом после очного поединка между командами (2:2) в АПЛ.
"Оставайся скромным, а", — сказал Холанд Артете, прежде чем похлопать его по спине. "Оставайся скромным".
Затем Эрлинг столкнулся с экс-игр игроком "Сити" Жезусом, который спросил: "Почему ты так разговариваешь?", на что норвежец ответил: "О чем говорю? Я не говорю. Гребаный клоун. О чем ты говоришь? Убирайся на х**, гребаный клоун".
Напомним, Холанд в этом матче отличился забитым голом на 9-й минуте.
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Erling Haaland is absolutely hilarious. ???? pic.twitter.com/15Cxz1AqPz— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) September 23, 2024
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