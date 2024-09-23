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Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?

Англия

Это было грубо

Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поконфликтовал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и форвардом "канониров" Габриэлем Жезусом после очного поединка между командами (2:2) в АПЛ.

"Оставайся скромным, а", — сказал Холанд Артете, прежде чем похлопать его по спине. "Оставайся скромным".

Затем Эрлинг столкнулся с экс-игр игроком "Сити" Жезусом, который спросил: "Почему ты так разговариваешь?", на что норвежец ответил: "О чем говорю? Я не говорю. Гребаный клоун. О чем ты говоришь? Убирайся на х**, гребаный клоун".

Напомним, Холанд в этом матче отличился забитым голом на 9-й минуте.

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Опубликовал: Александр Бураков
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