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Грэм Поттер заинтересован возглавить один из клубов Премьер-лиги

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Грэм Поттер заинтересован возглавить один из клубов Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер уже более года находится без работы с тех пор, как его уволили за неудовлетворительные результаты в лондонском клубе. В последнее время его имя все чаще звучит в британской прессе, поскольку он считается одним из кандидатов на пост тренера сборной Англии. Впрочем, 49-летний специалист может сосредоточиться на клубной работе.

По информации британского медиа, Грэм Поттер очень заинтересован в получении должности в "Эвертоне", если она появится. Ситуация в мерсисайдском клубе отслеживается после безвыигрышного старта кампании в Премьер-лиге, в результате чего "ириски" сейчас находятся предпоследними в турнирной таблице. Кроме того, "Эвертон" пропустил больше голов, чем любая другая команда дивизиона, а также был выбит из Кубка лиги. Шон Дайч находится под давлением необходимости как можно быстрее изменить сезон, поскольку болельщики начали разочаровываться в результатах клуба.

Добавим, что следующий свой поединок "Эвертон" сыграет на выезде 28 сентября против "Кристал Пэлас".

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Эвертон (Ливерпуль) Грэм Поттер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 16:20
урря!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 16:20
урря!
Ответить
0
0

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