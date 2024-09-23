Грэм Поттер заинтересован возглавить один из клубов Премьер-лиги

Бывший тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер уже более года находится без работы с тех пор, как его уволили за неудовлетворительные результаты в лондонском клубе. В последнее время его имя все чаще звучит в британской прессе, поскольку он считается одним из кандидатов на пост тренера сборной Англии. Впрочем, 49-летний специалист может сосредоточиться на клубной работе.

По информации британского медиа, Грэм Поттер очень заинтересован в получении должности в "Эвертоне", если она появится. Ситуация в мерсисайдском клубе отслеживается после безвыигрышного старта кампании в Премьер-лиге, в результате чего "ириски" сейчас находятся предпоследними в турнирной таблице. Кроме того, "Эвертон" пропустил больше голов, чем любая другая команда дивизиона, а также был выбит из Кубка лиги. Шон Дайч находится под давлением необходимости как можно быстрее изменить сезон, поскольку болельщики начали разочаровываться в результатах клуба.

Добавим, что следующий свой поединок "Эвертон" сыграет на выезде 28 сентября против "Кристал Пэлас".