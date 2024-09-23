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Владелец Ромы близок к приобретению 94% акций Эвертона

Англия

Переговоры находятся на завершающей стадии

Владелец Ромы близок к приобретению 94% акций Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец "Ромы", близок к приобретению 94% акций "Эвертона".

Новый владелец клуба будет обязан погасить долг в размере 600 миллионов фунтов стерлингов, который накопился в основном из-за строительства нового стадиона.

Стоит отметить, что The Friedkin Group уже является кредитором "Эвертона", предоставив клубу заем в размере 200 миллионов фунтов стерлингов. Этот заем может быть конвертирован в акции как часть сделки о покупке.

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Эвертон (Ливерпуль) Рома
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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