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Владелец Ромы близок к приобретению 94% акций Эвертона
Переговоры находятся на завершающей стадии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец "Ромы", близок к приобретению 94% акций "Эвертона".
Новый владелец клуба будет обязан погасить долг в размере 600 миллионов фунтов стерлингов, который накопился в основном из-за строительства нового стадиона.
Стоит отметить, что The Friedkin Group уже является кредитором "Эвертона", предоставив клубу заем в размере 200 миллионов фунтов стерлингов. Этот заем может быть конвертирован в акции как часть сделки о покупке.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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