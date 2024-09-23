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Американская компания Friedkin Group стала новым владельцем Эвертона
Ириски сменили владельца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 сентября, ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group, которая владеет "Ромой", договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба. Но эту сделку еще должны одобрить Футбольная ассоциация Англии и АПЛ.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джон Текстор был одним из претендентов на покупку "Ирисок". Однако предложение от компании Фридкина оказалось более привлекательным.
"Мы стремимся обеспечить стабильности клуба, включая завершение строительства нового стадиона "Эвертона", - говорится в заявлении новых владельцев.
September 23, 2024
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