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Американская компания Friedkin Group стала новым владельцем Эвертона

Англия

Ириски сменили владельца

Американская компания Friedkin Group стала новым владельцем Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 сентября, ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group, которая владеет "Ромой", договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба. Но эту сделку еще должны одобрить Футбольная ассоциация Англии и АПЛ.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джон Текстор был одним из претендентов на покупку "Ирисок". Однако предложение от компании Фридкина оказалось более привлекательным.

"Мы стремимся обеспечить стабильности клуба, включая завершение строительства нового стадиона "Эвертона", - говорится в заявлении новых владельцев.

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