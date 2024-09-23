Американская компания Friedkin Group стала новым владельцем Эвертона

Сегодня, 23 сентября, ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group, которая владеет "Ромой", договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба. Но эту сделку еще должны одобрить Футбольная ассоциация Англии и АПЛ.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джон Текстор был одним из претендентов на покупку "Ирисок". Однако предложение от компании Фридкина оказалось более привлекательным.