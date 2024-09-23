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Государство не будет финансировать реконструкцию стадиона Манчестер Юнайтед
Клубу нужно полагаться на собственные средства
Getty Images/Global Images Ukraine
Проект реконструкции "Манчестер Юнайтед" стадиона не предусматривает привлечения государственных средств.
Как сообщает BBC, государственные инвестиции все же могут быть направлены на развитие инфраструктуры вокруг стадиона "МЮ", в частности, на перенос железнодорожного грузового терминала.
Напомним, что ранее рассматривались два варианта будущего стадиона "Манчестер Юнайтед": реконструкция "Олд Траффорд" или строительство совершенно новой игровой площадки вместимостью 100 000 мест.
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