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Государство не будет финансировать реконструкцию стадиона Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Клубу нужно полагаться на собственные средства

Государство не будет финансировать реконструкцию стадиона Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Проект реконструкции "Манчестер Юнайтед" стадиона не предусматривает привлечения государственных средств.

Как сообщает BBC, государственные инвестиции все же могут быть направлены на развитие инфраструктуры вокруг стадиона "МЮ", в частности, на перенос железнодорожного грузового терминала.

Напомним, что ранее рассматривались два варианта будущего стадиона "Манчестер Юнайтед": реконструкция "Олд Траффорд" или строительство совершенно новой игровой площадки вместимостью 100 000 мест.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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