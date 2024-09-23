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Родри может пропустить весь сезон за Манчестер Сити из-за травмы

Англия
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Манчестер Сити потерял ключевого игрока

Родри может пропустить весь сезон за Манчестер Сити из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" получил травму во время матча против «Арсенала» (2:2). На 21-й минуте поединка игрок был вынужден покинуть поле. Как сообщает издание The Athletic, футболист получил серьезную травму правого колена.

Вероятно, это разрыв передней крестообразной связки.

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Восстановление после такой травмы может длиться как минимум от шести месяцев. Это означает, что испанец может пропустить оставшуюся часть сезона 2024/25.

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Манчестер Сити Родри
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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