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Родри может пропустить весь сезон за Манчестер Сити из-за травмы
Манчестер Сити потерял ключевого игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" получил травму во время матча против «Арсенала» (2:2). На 21-й минуте поединка игрок был вынужден покинуть поле. Как сообщает издание The Athletic, футболист получил серьезную травму правого колена.
Вероятно, это разрыв передней крестообразной связки.
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Восстановление после такой травмы может длиться как минимум от шести месяцев. Это означает, что испанец может пропустить оставшуюся часть сезона 2024/25.
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