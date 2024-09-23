Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Сити рассказал, когда Де Брюйне вернется к игре после травмы
Не думаю, что эта травма будет долговременной для него (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, когда вернется к игре полузащитник команды Кевин Де Брюйне.
"Не думаю, что эта травма будет долговременной для него. Я не скажу ничего о матче с "Уотфордом" и не уверен насчет игры с "Ньюкаслом". Но я думаю, что это будет недолго".
Напомним, что Кевин Де Брюйне пропустил матч пятого тура Премьер-Лиги из-за травмы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вынесен вердикт по спорному эпизоду с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании на Евро-2024
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн