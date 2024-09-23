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Тренер Манчестер Сити рассказал, когда Де Брюйне вернется к игре после травмы

Англия

Не думаю, что эта травма будет долговременной для него (с)

Тренер Манчестер Сити рассказал, когда Де Брюйне вернется к игре после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, когда вернется к игре полузащитник команды Кевин Де Брюйне.

"Не думаю, что эта травма будет долговременной для него. Я не скажу ничего о матче с "Уотфордом" и не уверен насчет игры с "Ньюкаслом". Но я думаю, что это будет недолго".

Напомним, что Кевин Де Брюйне пропустил матч пятого тура Премьер-Лиги из-за травмы.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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