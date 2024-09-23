Новый владелец Эвертона хочет уволить главного тренера команды

Новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин недоволен работой главного тренера команды Шона Дайча. По данным СМИ, существует высокая вероятность того, что специалиста могут уволить.

Преемником Дайча компания Friedkin Group рассматривает кандидатуру Гарета Саутгейта, который возглавлял сборную Англии. Специалист известен своими достижениями с национальной командой, в частности выходом в финал Евро-2020.

23 сентября ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба.