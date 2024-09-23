Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возлюбленная Роналду призналась, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из Манчестер Юнайтед
Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Джорджина Родригес, возлюбленная Роналду, рассказала, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из "Манчестер Юнайтед".
"Когда Криштиану сказал мне, что собирается играть за "Аль-Наср", я почувствовала облегчение, потому что очень хотела покинуть Манчестер. Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию.
Но сначала были взлеты и падения, поскольку мы никогда не жили в отеле так долго. Были дни, когда я не хотела, чтобы меня кто-то видел, но в целом я была очень взволнована".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- Гвардиола: Большой комплимент Арсеналу, поскольку они защищали каждый мяч до конца
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн