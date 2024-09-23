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Возлюбленная Роналду призналась, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из Манчестер Юнайтед

Англия

Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию (с)

Возлюбленная Роналду призналась, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джорджина Родригес, возлюбленная Роналду, рассказала, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из "Манчестер Юнайтед".

"Когда Криштиану сказал мне, что собирается играть за "Аль-Наср", я почувствовала облегчение, потому что очень хотела покинуть Манчестер. Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию.

Но сначала были взлеты и падения, поскольку мы никогда не жили в отеле так долго. Были дни, когда я не хотела, чтобы меня кто-то видел, но в целом я была очень взволнована".

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Источник:
daily sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
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