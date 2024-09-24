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Ливерпуль дал зеленый свет для начала переговоров по продлению контракта с Луисом Диасом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ливерпуль дал зеленый свет для начала переговоров по продлению контракта с Луисом Диасом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Луис Диас находится в прекрасной форме в начале сезона: игрок отметился 5 голами и одним ассистом в шести матчах за "Ливерпуль". В течение лета было немало слухов, поскольку колумбийцем интересовались "Барселона" и "ПСЖ", однако англичанам удалось сохранить своего игрока.

По информации британского медиа, "Ливерпуль" дал зеленый свет, чтобы предложить 27-летнему вингеру новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста заканчивается в 2027 году, но "красные" сейчас стремятся обеспечить его долгосрочное будущее в мерсисайдском клубе.

Добавим, что в составе "Ливерпуля" Луис Диас всего провел 104 матча, где отметился 29 голами и 14 ассистами.

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Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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