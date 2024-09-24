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Лидс заинтересован в продолжении сотрудничества с Дэниелом Джеймсом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Лидс заинтересован в продолжении сотрудничества с Дэниелом Джеймсом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С тех пор как "Лидс" возглавил Даниэль Фарке, 26-летний Дэниел Джеймс стал одним из важных игроков немецкого тренера. Футболист неплохо начал новый сезон в Чемпионшипе, отметившись голом в трех поединках, однако следующие матчи он пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, из-за которой сейчас находится на скамейке запасных.

Сообщается, что "Лидс" заинтересован начать переговоры о новом контракте с валлийским вингером. Сейчас его действующее соглашение с "павлинами" действует до лета 2026 года. Однако клуб не хочет, чтобы 26-летний футболист вступил в последние 18 месяцев своего соглашения, не имея никаких договоренностей. Если руководству не удастся заключить новый контракт, то "павлинам" придется продать игрока в следующем году, и клуб стремится избежать такого сценария.

Добавим, что в составе "Лидса" Дэниел Джеймс в целом сыграл 89 поединков, где отметился 18 голами и 12 ассистами.

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Лидс Юнайтед Дэниел Джеймс
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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