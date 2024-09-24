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Холанд пропустит следующий матч Ман Сити из-за похорон друга семьи
Не факт, что норвежец бы пригодился
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не сыграет в матче против "Уотфорда" в Кубке Лиги.
Как сообщает Manchester Evening News, 24-летнему футболисту предоставлен отпуск в связи со смертью друга семьи, который умер в начале этого месяца в возрасте 59 лет.
После возвращения из Норвегии Эрлинг начнёт подготовку к субботнему матчу с "Ньюкаслом" в рамках АПЛ.
В текущем сезоне Холанд отметился 10 голами в 7 матчах "Сити" во всех турнирах.
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Источник:Manchester Evening News
Опубликовал: Александр Бураков
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