  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд пропустит следующий матч Ман Сити из-за похорон друга семьи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд пропустит следующий матч Ман Сити из-за похорон друга семьи

Англия

Не факт, что норвежец бы пригодился

Холанд пропустит следующий матч Ман Сити из-за похорон друга семьи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не сыграет в матче против "Уотфорда" в Кубке Лиги.

Как сообщает Manchester Evening News, 24-летнему футболисту предоставлен отпуск в связи со смертью друга семьи, который умер в начале этого месяца в возрасте 59 лет.

После возвращения из Норвегии Эрлинг начнёт подготовку к субботнему матчу с "Ньюкаслом" в рамках АПЛ.

В текущем сезоне Холанд отметился 10 голами в 7 матчах "Сити" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Лидс заинтересован в продолжении сотрудничества с Дэниелом Джеймсом
yellow-arrow
Ливерпуль дал зеленый свет для начала переговоров по продлению контракта с Луисом Диасом
yellow-arrow
Возлюбленная Роналду призналась, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Манчестер Сити Уотфорд Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости