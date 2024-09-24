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Габриэл: Холанд бросил мне мяч в голову? В футболе естественно совершать провокационные действия
Обиду не затаил
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Габриэл ответил на вопросы журналистов после ничьи с "Манчестер Сити" (2:2) в АПЛ.
"Момент, когда
Холанд мне бросил мяч в голову? Я даже не помню этого.
Это нормально, они были счастливы, забив гол на последней минуте. Они играли дома, поэтому их обязанностью было выиграть матч, но наша команда действительно хорошо проявила себя в попытках устоять.
Это битва, война, поэтому в футболе естественно совершать провокационные действия, это часть игры. Теперь это позади, и мы ждем их на нашем стадионе", - приводит слова бразильца Evening Standard.
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