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Джо Коул: Антони идеально подходит для Эредивизи. Думаю, МЮ его отпустит

Англия

Не подходящий чемпионат

Джо Коул: Антони идеально подходит для Эредивизи. Думаю, МЮ его отпустит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Джо Коул высказался о бразильском вингере "Манчестер Юнайтед" Антони.

"Как по мне, Антони - это тот игрок, который идеально подходит для Эредивизи (нидерландской лиги).

Думаю, что физическая подготовка в Премьер-лиге — то, с чем он борется. Он талантливый футболист с великолепной техникой и мастерством, и было приятно видеть, как он хорошо играет против "Барнсли", но я не вижу, чтобы он оказывал влияние на игру основного состава "Юнайтед" в этом сезоне, и я не вижу, как он может изменить эту ситуацию.

Думаю, "МЮ" отпустит его. Антони не стар, он еще только должен выйти на пик в ближайшие годы. Ему, вероятно, лучше подойдут другие лиги", - цитирует Коула Mirror.

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Джо Коул Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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