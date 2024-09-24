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Джо Коул: Антони идеально подходит для Эредивизи. Думаю, МЮ его отпустит
Не подходящий чемпионат
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Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Джо Коул высказался о бразильском вингере "Манчестер Юнайтед" Антони.
"Как по мне, Антони - это тот игрок, который идеально подходит для Эредивизи (нидерландской лиги).
Думаю, что физическая подготовка в Премьер-лиге — то, с чем он борется. Он талантливый футболист с великолепной техникой и мастерством, и было приятно видеть, как он хорошо играет против "Барнсли", но я не вижу, чтобы он оказывал влияние на игру основного состава "Юнайтед" в этом сезоне, и я не вижу, как он может изменить эту ситуацию.
Думаю, "МЮ" отпустит его. Антони не стар, он еще только должен выйти на пик в ближайшие годы. Ему, вероятно, лучше подойдут другие лиги", - цитирует Коула Mirror.
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