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Наставник Ливерпуля огласил сроки возвращения Алиссона в строй
Может сыграть на этой неделе
Getty Images/Global Images Ukraine
Основной голкипер "Ливерпуля" Алиссон не сыграет в матче с "Вест Хэмом" в Кубке Лиги. Об этом сообщил главный тренер "красных" Арне Слот.
"Алиссон готовится к матчу, но я думаю, что эта игра состоится слишком рано, так что мы уже ждем поединок против "Вулверхэмптона" на выходных. Посмотрим, сможет ли он там оказаться.
Но завтра он не сыграет, место в воротах займёт Келлехер. Это единственное, что я знаю наверняка на данный момент", - сказал специалист.
Поединок против "Вест Хэма" "Ливерпуль" проведёт 25 сентября, а против "Вулверхэмптона" в АПЛ - 28 сентября.
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