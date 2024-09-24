Наставник Ливерпуля огласил сроки возвращения Алиссона в строй

Основной голкипер "Ливерпуля" Алиссон не сыграет в матче с "Вест Хэмом" в Кубке Лиги. Об этом сообщил главный тренер "красных" Арне Слот.

"Алиссон готовится к матчу, но я думаю, что эта игра состоится слишком рано, так что мы уже ждем поединок против "Вулверхэмптона" на выходных. Посмотрим, сможет ли он там оказаться.

Но завтра он не сыграет, место в воротах займёт Келлехер. Это единственное, что я знаю наверняка на данный момент", - сказал специалист.