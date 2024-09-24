"Вулверхэмптон" ужасно начали новый сезон. "Волки" после пяти туров находятся последними в турнирной таблице, имея в своем активе лишь одно очко. Гари О'Нил в прошлом месяце подписал новый четырехлетний контракт с "Молинью" после того, как привел команду к 14-му месту в сезоне 2023-24. Впрочем, сейчас его будущее в клубе остается под вопросом.

"Ливерпуль", "Брентфорд" и "Ман Сити" ждут "волков" в трех следующих матчах АПЛ, и источники утверждают, что если они останутся без побед, О'Нил будет подвергаться тщательной проверке. Считается, что результаты будут диктовать будущее 41-летнего тренера на "Молинью" после сложного расписания матчей этого сезона. Сейчас Гари О'Нил имеет "кредит доверия" от руководства клуба, однако если эта неудачная серия продолжится, то они будут вынуждены уволить тренера.

Добавим, что следующий матч "Вулверхэмптон" проведет 28 сентября дома против "Ливерпуля".