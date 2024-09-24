Тен Хаг: Матчей стало слишком много - ведущие игроки перегружены

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос о напряжённом графике.

"Мы много раз это обсуждали. Матчей стало слишком много — ведущие игроки перегружены.

Для футбола это нехорошо. Может быть, хорошо для рекламы. Есть определённый предел, футболисты получают травмы.

Это почти неизбежно из-за перегрузки большим количеством игр", - цитирует нидерландца BBC.