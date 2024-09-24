Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: Матчей стало слишком много - ведущие игроки перегружены
"Есть определённый предел" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос о напряжённом графике.
"Мы много раз это обсуждали. Матчей стало слишком много — ведущие игроки перегружены.
Для футбола это нехорошо. Может быть, хорошо для рекламы. Есть определённый предел, футболисты получают травмы.
Это почти неизбежно из-за перегрузки большим количеством игр", - цитирует нидерландца BBC.
Завтра, 25 сентября, "МЮ" дома сыграет с "Твенте" в первом туре основного этапа Лиги Европы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- Итальянские СМИ – об игре Довбика: Снайпер, сделал покер. Артем вернулся, но впереди длинный путь
- Гвардиола: Большой комплимент Арсеналу, поскольку они защищали каждый мяч до конца
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн