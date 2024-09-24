  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Матчей стало слишком много - ведущие игроки перегружены
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Матчей стало слишком много - ведущие игроки перегружены

Англия

"Есть определённый предел" (с)

Тен Хаг: Матчей стало слишком много - ведущие игроки перегружены

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос о напряжённом графике.

"Мы много раз это обсуждали. Матчей стало слишком много — ведущие игроки перегружены.

Для футбола это нехорошо. Может быть, хорошо для рекламы. Есть определённый предел, футболисты получают травмы.

Это почти неизбежно из-за перегрузки большим количеством игр", - цитирует нидерландца BBC.

Завтра, 25 сентября, "МЮ" дома сыграет с "Твенте" в первом туре основного этапа Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Будущее Гари О'Нила на посту тренера Вулверхэмптона находится под вопросом
yellow-arrow
Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном
yellow-arrow
Наставник Ливерпуля огласил сроки возвращения Алиссона в строй
календарь Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости