Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

Главный тренер "Арсенал" Микель Артета рассказал, когда, вероятно, вернется Мартин Эдегор.

"Мартин вернулся? Это вопрос нескольких недель. Я все еще не могу сказать вам точной даты. Но до октябрьского международного перерыва это маловероятно.

Больше ничего не могу вам сказать".