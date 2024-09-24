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Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

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Микель высказался об Эдегоре

Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенал" Микель Артета рассказал, когда, вероятно, вернется Мартин Эдегор.

"Мартин вернулся? Это вопрос нескольких недель. Я все еще не могу сказать вам точной даты. Но до октябрьского международного перерыва это маловероятно.

Больше ничего не могу вам сказать".

Добавим, Мартин получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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