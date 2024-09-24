Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала
Микель высказался об Эдегоре
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенал" Микель Артета рассказал, когда, вероятно, вернется Мартин Эдегор.
"Мартин вернулся? Это вопрос нескольких недель. Я все еще не могу сказать вам точной даты. Но до октябрьского международного перерыва это маловероятно.
Больше ничего не могу вам сказать".
Добавим, Мартин получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии.
Читайте такжеЗинченко пропустит еще несколько матчей Арсенала
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- "Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн