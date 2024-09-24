Главный тренер МЮ высказался о возвращении в игру защитника команды Шоу

Эрик тен Хаг, тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.

"Еще до октябрьского международного перерыва? Возможно, наверное..., но не могу сказать конкретной даты. Сейчас я не могу этого гарантировать".