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Главный тренер МЮ высказался о возвращении в игру защитника команды Шоу

Англия

Не могу сказать конкретной даты (с)

Главный тренер МЮ высказался о возвращении в игру защитника команды Шоу

Фото: manutd.com

Новина українською

Эрик тен Хаг, тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.

"Еще до октябрьского международного перерыва? Возможно, наверное..., но не могу сказать конкретной даты. Сейчас я не могу этого гарантировать".

Напомним, что 13 августа руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило, что Люк получил травму икры в начале предсезонной подготовки.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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