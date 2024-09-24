Нуссаир Мазрауи: Скорее всего, в большинстве клубов найдется один-два игрока, которые пройдут этот сезон безо всяких травм

Все чаще звучат сообщения о возможной забастовке футболистами из-за чрезмерного количества игр, которые приходится им играть в течение сезона. Многие клубы уже в начале сезона столкнулись с потерями важных игроков, а часть из них уже вынуждены завершить нынешнюю кампанию из-за травм (Родри в "Манчестер Сити", тер Штеген в "Барселоне"). Накануне поединка в Лиге Европы против "Твенте", защитника "МЮ" Нуссаира Мазрауи не обошел вопрос о его отношении к большому количеству матчей в сезоне.

"Существуют матчи чемпионата, кубковые игры, еврокубки, чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Если вы правильно настроены, подготовлены, вы можете играть до 70 игр за сезон, что, конечно, не для всех. Скорее всего, в большинстве клубов найдется один-два игрока, которые пройдут этот сезон без всяких травм. Если бы мы действительно имели ответ на этот вопрос, я думаю, что многие игроки могли бы сыграть до 70 игр, но в реальности вы видите то, что я сказал: большая команда, которая играет много матчей, они [игроки] не в состоянии сыграть такое количество игр. С каждым сезоном их становится все больше, и с каждым сезоном вы видите все больше и больше травм, но в целом это уже слишком", - подчеркнул марокканец.

Добавим, что в составе "МЮ" в лазарете на данный момент находятся четверо игроков: Лени Йоро, Люк Шоу, Тайрелл Маласиа и Виктор Линделеф.