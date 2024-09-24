Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи высказался о подписании контракта с "красными дьяволами" после ухода из "Баварии".

"Мне нужно было сделать еще один шаг. В Германии я чувствовал себя хорошо, но у меня было ощущение, что в другом месте мне было бы комфортнее.

Тогда появился "Манчестер Юнайтед". Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в такой клуб".