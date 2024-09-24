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Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Англия

Мазрауи рассказал о подписании договора с МЮ

Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи высказался о подписании контракта с "красными дьяволами" после ухода из "Баварии".

"Мне нужно было сделать еще один шаг. В Германии я чувствовал себя хорошо, но у меня было ощущение, что в другом месте мне было бы комфортнее.

Тогда появился "Манчестер Юнайтед". Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в такой клуб".

Напомним, что Мазрауи 13 августа подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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