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Манчестер Юнайтед начинает грандиозную реконструкцию Олд Траффорд

Англия

Руководство клуба представило новый проект

Манчестер Юнайтед начинает грандиозную реконструкцию Олд Траффорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный "Манчестер Юнайтед" готовится к масштабной трансформации.

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", клуб начинает строительство нового спортивного комплекса, который кардинально изменит лицо "Олд Траффорд" и окружающей территории.

Вместимость стадиона увеличится до 100 тысяч. Стоимость этого проекта оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов.

Масштабы реконструкции выходят далеко за пределы стадиона. Клуб планирует создать целый спортивный городок - "Траффорд-парк".

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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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