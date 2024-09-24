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Манчестер Юнайтед начинает грандиозную реконструкцию Олд Траффорд
Руководство клуба представило новый проект
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный "Манчестер Юнайтед" готовится к масштабной трансформации.
Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", клуб начинает строительство нового спортивного комплекса, который кардинально изменит лицо "Олд Траффорд" и окружающей территории.
Вместимость стадиона увеличится до 100 тысяч. Стоимость этого проекта оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов.
Масштабы реконструкции выходят далеко за пределы стадиона. Клуб планирует создать целый спортивный городок - "Траффорд-парк".
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