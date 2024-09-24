Нигерийский миллиардер объяснил, почему отказался приобрести ФК Арсенал

Нигерийский миллиардер Алико Данготе признался, почему отказался от идеи приобрести английский футбольный клуб "Арсенал".

Как стало известно из интервью для Bloomberg, Данготе рассматривал возможность покупки "канониров" еще в 2019 году. Однако из-за роста стоимости клуба, миллиардер решил отказаться от этой идеи.

"Я сожалею, что не купил его раньше, но тогда мои средства были нужны для завершения моего проекта. У меня нет такой избыточной ликвидности, чтобы пойти и купить клуб за 4 миллиарда долларов".