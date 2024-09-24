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Нигерийский миллиардер объяснил, почему отказался приобрести ФК Арсенал

Англия

Тогда средства были мне нужны для завершения одного проекта (с)

Нигерийский миллиардер объяснил, почему отказался приобрести ФК Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нигерийский миллиардер Алико Данготе признался, почему отказался от идеи приобрести английский футбольный клуб "Арсенал".

Как стало известно из интервью для Bloomberg, Данготе рассматривал возможность покупки "канониров" еще в 2019 году. Однако из-за роста стоимости клуба, миллиардер решил отказаться от этой идеи.

"Я сожалею, что не купил его раньше, но тогда мои средства были нужны для завершения моего проекта. У меня нет такой избыточной ликвидности, чтобы пойти и купить клуб за 4 миллиарда долларов".

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Екатерина Власова
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