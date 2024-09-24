Челси - Барроу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "Челси" примет "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).

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Матч начнется в 21:45. В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

24 сентября. 21:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Оливер Лэнгфорд

Трансляция: Setanta Sports