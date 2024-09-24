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Челси - Барроу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Англия
Обновлено

Челси - Барроу: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.24 ⋊ Кубок английской лиги на UA-Футбол

Челси - Барроу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "Челси" примет "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).

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Матч начнется в 21:45. В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.

Кубок английской лиги. 1/16 финала
24 сентября. 21:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Оливер Лэнгфорд
Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Барроу"
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