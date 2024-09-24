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Манчестер Сити - Уотфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
Манчестер Сити - Уотфорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24 сентября ⋊ Кубок английской лиги на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" сыграет против "Уотфорда" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.
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Игра состоится во вторник, 24 сентября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports +.
Кубок английской лиги. 1/16 финала
24 сентября. 21:45. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Трансляция: Setanta Sports +
Манчестер Сити - УотфордСмотреть трансляцию
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