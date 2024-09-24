  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Уотфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Уотфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Англия
Обновлено

Манчестер Сити - Уотфорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24 сентября ⋊ Кубок английской лиги на UA-Футбол

Манчестер Сити - Уотфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Фото: Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" сыграет против "Уотфорда" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра состоится во вторник, 24 сентября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports +.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

24 сентября. 21:45. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Манчестер Сити - Уотфорд
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Гвардиола - о травме Родри: Мы все еще ждем результатов обследования
yellow-arrow
Челси - Барроу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
yellow-arrow
Шанс Мудрика. Челси - Барроу. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
Кубок Англии Манчестер Сити Уотфорд Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости