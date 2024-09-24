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Гвардиола - о травме Родри: Мы все еще ждем результатов обследования

Англия

Футболист получил серьезную травму правого колена

Гвардиола - о травме Родри: Мы все еще ждем результатов обследования

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о травме полузащитника команды Родри.

"Он выбыл на некоторое время. Мы все еще ждем результатов его обследования. Когда мы их узнаем, клуб или я сообщим вам об этом", - сказал специалист.

Напомним, что футболист получил серьезную травму правого колена. Есть подозрение на разрыв передней крестообразной связки.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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