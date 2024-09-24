Гвардиола - о травме Родри: Мы все еще ждем результатов обследования

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о травме полузащитника команды Родри.

"Он выбыл на некоторое время. Мы все еще ждем результатов его обследования. Когда мы их узнаем, клуб или я сообщим вам об этом", - сказал специалист.