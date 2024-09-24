Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола - о травме Родри: Мы все еще ждем результатов обследования
Футболист получил серьезную травму правого колена
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о травме полузащитника команды Родри.
"Он выбыл на некоторое время. Мы все еще ждем результатов его обследования. Когда мы их узнаем, клуб или я сообщим вам об этом", - сказал специалист.
Напомним, что футболист получил серьезную травму правого колена. Есть подозрение на разрыв передней крестообразной связки.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале
- Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- АПЛ. Манчестер Сити – Арсенал 2:2. Автобусный праздник был так близко
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн