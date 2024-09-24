Кубок Лиги. Победа Челси с ассистом Мудрика, Лестеру понадобилась серия пенальти, а Вилле – просто пенальти

Сегодня прошел предпоследний игровой день в рамках 1/16 Кубка Английской Лиги и Михаил Мудрик наконец вышел в стартовом составе "Челси". Были и другие интересные матчи, поговорим о них немного подробнее.

Кстати, поскольку в Кубке участвуют не только команды из АПЛ, но и из низших английских дивизионов, мы будем обозначать возле команд дивизион, в котором они играют.

I - АПЛ, II - Чемпионшип, III - Лига 1, IV - Лига 2, V - Национальная лига, VI - Национальная лига: Север/Юг.

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Англия)

"Челси" (І) - "Барроу" (IV) 5:0

Голы: Нкунку (8, 15, 75), Фармен (28, автогол), Нету (48)

"Челси": Йоргенсен - Гюсто (Чилуэлл, 46), Дисаси (Ачемпонг, 63), Бадиашиль, Вейга - Казадеи, Дьюсбери-Холл - Нету (Джордж, 63), Феликс (Чуквуэмека, 76), Мудрик - Нкунку (Гию, 76)

"Барроу": Фармен - Фили (Экклстоун, 46), Васселл, Стоукс (Уоррелл, 86), Джексон - Кэмпбелл, Фоли - Аква (Телфорд, 46), Спенс, Ньюби (Куяте, 65) - Гарнер (Тьенсия, 65)

Предупреждения: Феликс (45) - Фоли (27)

Украинский вингер Михаил Мудрик в последнее время получал лишь слова критик, причем как со стороны СМИ, так и со стороны лично Энцо Марески, который хоть намеками, но критиковал собственного подопечного. Сегодня, когда "Челси" противостоял команде из четвертого футбольного дивизиона, игровое время для Мудрика нашлось, он вышел в стартовом составе и трудно сказать, оправдал ли он ожидания своего наставника.

В целом эта игра прошла настолько спокойно и ожидаемо, что особо о тактических ходах ничего не скажешь. В первом тайме мы увидели три гола от "синих", а вот конкретно от Мудрика активности было мало, вспоминается лишь его проход по флангу в конце тайма, после чего он сделал подачу, которую выбили на угловой.

Ну а команда все же убийственно реализовала свои моменты. Дублем отметился Нкунку, для него сначала все сделал Феликс, а затем и Гюсто. Красивые и точные удары от француза. Также еще в первом тайме Феликс пробивал штрафной, который попал в стойку, но затем в спину вратарю, поэтому автогол.

Уже во второй половине Михаил был активным и заметным. Он отдал голевую передачу на четвертый гол, где по сути Педру Нету оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Это было неплохо. Да и вообще во второй половине мы увидели больше удачных действий от украинца, хотя и откровений все же не было.

Впоследствии Нкунку оформил хет-трик, когда обокрал голкипера "Барроу" Фармена и запустил круглого в пустые ворота. Гол, который четко подчеркнул слабость этой команды. Что касается гостей, то их в атаке мы видели эпизодически, впрочем без крайне опасных моментов. Спокойная, ожидаемая и справедливая победа более сильной команды. Ну что, Мареска, убедил Вас Мудрик сегодня?

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Бескот Стэдиум" (Уолсолл)

Главный судья: Том Нилд (Англия)

"Уолсолл" (IV) - "Лестер" (I) 0:0 (пен. 0:3)

Голы: нет.

"Уолсолл": Симкин - Окагбуэ, Уильямс, Уэйр - Барретт, Махер (Аллен, 71), Стерк, Лекин (Джеллис, 68), Гордон - Лоу (Мэтт, 75), Адома (Джонсон, 75)

"Лестер": Уорд - Перейра, Коуди, Околи, Томас - Чоудри (Скипп, 80), Сумаре - Фатаву, Буонанотте (Эль-Каннус, 79), Де Кордова-Рид (Макатир, 80) - Эдуар (Айю, 69)

Предупреждения: Вейр (83) - Буонанотте (61)

Неожиданно тяжелый матч для команды Стива Купера, которая хоть и частично выпустила резервный состав, но противостояла коллективу из четвертого по силе дивизиона.

Неплохой бой дал "Уолсолл" и дотянул до серии пенальти, где катастрофически посыпался. Ни один из своих первых трех пенальти они не забили, зато более опытные игроки "Лестера" забили каждую из своих попыток. Поэтому какая-то безэмоциональная победа по пенальти, но "Уолсолл" был очень близок к сенсации.

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Адамс Парк" (Хай-Уиком)

Главный судья: Самуэль Эллисон (Англия)

"Уиком" (ІІІ) - "Астон Вилла" (I) 1:2

Голы: Коне (90+5) — Буэндиа (55) Дуран (85, з пенальті)

"Уиком": Равиццоли - Скура, Лев, Хартридж - Паттенден, Скоуэн (Гамфрис, 64), Бутчер (Лихи, 75), Бекинсон - Уилер (Ойединма, 63), Седлиер (Маклири, 63) - Лубала (Коне, 63)

"Астон Вилла": Гаучи - Неделькович, Богард, Суинкелс, Маатсен (Паттерсон, 90) - Баркли, Онана (Борланд, 62) - Бэйли (Рамзи, 62), Буэндиа (Джимо, 90+1), Янг (Броджио, 86) - Дуран

Предупреждения: Бекинсон (53)

Боялся Унаи Эмери выпускать своих основных исполнителей и очень хотел сэкономить силы, ведь у команды есть Премьер-лига и Лига Чемпионов. Едва не стоило это команде итогового прохода дальше. Очень трудно они противостояли "Уикому", но все же свои голы нашли, правда только во втором тайме.

Голы от Буендии и Дурана обеспечили комфортный результат и гол от хозяев в компенсированное арбитром время уже ничего не решал. В 1/8 идет "Вилла".